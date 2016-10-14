Россия увязывает решение вопросов безопасности в Донбассе с выполнением политических пунктов "Минска"

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Киев поддерживает в Донбассе нестабильность для саботажа реализации Минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ.

Россия требует от Украины выполнения политической части "Минска", несмотря на проблемы с безопасностью Ольга Кононенко, ZN.UA

Российская сторона настаивает на синхронизации решения вопросов безопасности и выполнения политических шагов, предусмотренных Минским протоколом.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине в Вене заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, текст речи которого обнародоан пресс-службой МИД РФ.

"Мирный процесс должен стать необратимым благодаря выполнению политических пунктов Минских договоренностей. Решение вопросов безопасности и шаги на политическом треке должны быть синхронизированы. Нельзя допускать использования нестабильности на линии соприкосновения, которую Киев сам поддерживает, как предлог для дальнейшего саботажа политического процесса" – заявил он.

По словам Лукашевича, для решения кризиса на Востоке Украины необходимо согласовать модальности провдения в Донбассе местных выборов, принять закон об особом статусе, обеспечить полную амнистию боевикам и провести конституционную реформу.

"Все эти вопросы составляют единый комплекс правовых гарантий обеспечения прав населения Донбасса. Только после их реализации возможно восстановление контроля центральных властей над границей" ,– подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд согласились с необходимостью первоочередного выполнения условий по безопасности в рамках Минских договоренностей для того, чтобы провести выборы в Донбассе, а также в итоге восстановить контроль Украины над границей с РФ.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины.