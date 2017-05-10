Россия создала "пояс нестабильности" в постсоветских странах – постпред Украины в ООН

На постсоветском пространстве ни один из конфликтов урегулирован не был, заявил украинских дипломат.

Ельченко рассказал о действиях России на постсоветском пространстве

Россия окружила соседние с ней постсоветские страны "поясом нестабильности" с тем, чтобы держать их в орбите Москвы. В связи с этим ООН и ЕС не должны уклоняться от активного участия в урегулировании таких конфликтов, заявил 9 мая в Совете безопасности ООН постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко.

"Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены. На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру", - сказал Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с Европейским союзом, информирует Центр новостей ООН.

"Почему так происходит? Ответ довольно прост. Что касается бывшей Югославии, то успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования", - добавил украинский постпред, объяснив, что ситуация в странах бывшего СССР отличается от югославского сценария. Ельченко отметил, что с начала 1990-х годов Российская Федерация взяла на вооружение так называемую концепцию "пояса нестабильности по периметру российских границ". "Россия успешно создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС",- сказал Ельченко.

Вместе с тем дипломат заявил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить, поэтому призвал ЕС и ООН проявить более активно участвовать в их урегулировании.

Отмечается также, что и.о. постпреда РФ в ООН Петр Ильичев тут же возразил против такого предложения Ельченко заявив, что подключение "других игроков", в том числе ООН, лишь "запутает ситуацию".

Ранее Ельченко назвал "группу друзей Украины" в рамках ООН возможной альтернативой "нормандскому формату".