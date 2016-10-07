Россия предъявила официальное обвинение Сущенко

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Следствие обвинило журналиста в шпионаже.

Сущенко в России выдвинули официальное обвинение Lenta.ru

Представители следствия в России предъявили официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины Роману Сущенко, сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Ему предъявлено обвинение", - рассказал адвокат, передает ТАСС.

По словам Фейгина, в данный момент следователь продолжает "излагать фабулу".

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против схваченного и арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.