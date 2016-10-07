Россия предъявила официальное обвинение Сущенко

Следствие обвинило журналиста в шпионаже.
Представители следствия в России предъявили официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины Роману Сущенко, сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.
"Ему предъявлено обвинение", - рассказал адвокат, передает ТАСС.
По словам Фейгина, в данный момент следователь продолжает "излагать фабулу".
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против схваченного и арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".
В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.ТАСС