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Россия предъявила официальное обвинение Сущенко

7 октября в 16:14

Следствие обвинило журналиста в шпионаже.

Роман Сущенко 2
Сущенко в России выдвинули официальное обвинение
Lenta.ru

Представители следствия в России предъявили официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины Роману Сущенко, сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Ему предъявлено обвинение", - рассказал адвокат, передает ТАСС.

По словам Фейгина, в данный момент следователь продолжает "излагать фабулу".

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против схваченного и арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ТАСС
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Тэги обвинение журналист Россия адвокат шпион следствие
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