Россия преднамеренно обострила напряженность в Донбассе – представитель США в ОБСЕ

Боевые действия сильно осложняют достижение политического прогресса по Минским договоренностям, считает представитель Соединенных штатов.

Представитель США в ОБСЕ рассказал, зачем стреляют в Донбассе Пресс-центр АТО/Facebook

Россия использует преднамеренную тактику обострения боевых действий и насилия на в Донбассе , чтобы усилить свои переговорные позиции в Минске и получить в свою пользу уступки со стороны Украины.

"Россия обострила напряженность на линии соприкосновения в попытке вырвать силой уступки со стороны Украины", - заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 1 декабря, представитель США при ОБСЕ посол Даниэль Байер, сообщает Укринформ.

"Если Россия действительно хочет достичь соглашения об условиях проведения местных выборов, об амнистии, об особом статусе, а также в вопросах децентрализации, путь для этого очень ясен: нужно прекратить атаковать украинские силы, вывести тяжелое вооружение и предоставить полный доступ наблюдателям СММ по всей территории Украины, в том числе в приграничном регионе с Россией", - подчеркнул Байер.

По словам представителя США, российско-сепаратистские силы продолжают нарушать режим прекращения огня, и непосредственную о ответственность за это несет российское руководство.

Ранее Байер заявлял, что в середине ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала самое большое количество нарушений режима прекращения огня за весь период наблюдения.