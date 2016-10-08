Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками – СМИ

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Размещение российских ракет вблизи границ с Польшей и Литвой может быть политическим жестом.

Россия перебрасывает "Искандеры" на запад rus-img2.com

Россия отправила в Калининград, анклав, размещенный между Польшей и Литвой, ракеты "Искандер-М" , оснащенные ядерными боеголовками, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в разведке США.

Источник агентства полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.

По данным эстонского издания ERR.ee, для перевозки используется автомобильно-железнодорожный паром "Амбал", который должен прибыть в Калининград.

При этом не исключается, что с перевозкой "Искандера" связаны и недавние нарушения воздушного пространства Эстонии и Финляндии российскими истребителями.

В четверг, 6 октября, сообщалось, что ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение российской армии в 2006 году. Он предназначен для поражения целей с большой точностью на дальности от 50 до 500 км (по некоторым данным, до 700 км).

В 2010-2011 году на комплексы "Искандер" была перевооружена 26-я ракетная бригада, дислоцированная в районе Чудского озера (12 пусковых установок). Поступали сообщения, что комплексы "Искандер" также были развернуты в Калининграде, но официальных подтверждений этой информации пока не было. Данный ракетный комплекс позволяет России поражать из Калининграда практически все важные стратегические объекты (аэродромы, порты, железнодорожные узлы, центры управления и т. д.) от южной Польши до центральной Финляндии.

Перевооружение всех ракетных бригад российской армии на комплексы "Искандер" должно быть завершено в 2018 году.