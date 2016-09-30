Россия отказывается сотрудничать со следственной группой по МН17 – замгенпрокурора Украины

Российская сторона не делится информацией со следствием, а "доказательства своей невиновности" предоставляет только СМИ.

Россия не идет на сотрудничество по делу о сбитом "Боинге"

Российская сторона отказывается сотрудничать с Международной следственной группой , которая работает по делу о малазийском пассажирском "Боинге", сбитом в небе над оккупированным Донбассом.

"Россия только в средствах массовой информации рассказывает о каких-то версиях, но абсолютно никак не участвует в Международной следственной группой и не предоставляет официальной информации", - заявил в эфире канала "1+1" заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, который координирует работу украинской стороны с международной следственной группой.

Сторожук отметил, что сразу после презентации отчета о расследовании катастрофы "Боинга" рейса МН17 российские журналисті задавали вопросы об участии в расследовании представителей РФ. Прокурор Нидерландов на это ответил, что он направил 10 запросов к российской стороне о помощи в расследовании, однако ответа не последовало.

Напомним, Боинг-777 "Малазийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.