Россия отказалась вернуть Дебальцево под контроль Украины

Судьбу Дебальцево будут и дальше обсуждать министры и их помощники.
По его словам, этот вопрос, который поднятый украинской стороной, был вынесен "за скобки" как несогласованный.
"Что касается Дебальцево, то здесь как раз ситуация когда ранее достигнутые договоренности трактуются абсолютно по-иному. Российская сторона абсолютно не согласна. И этот вопрос остался за скобками как несогласованный. Работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников", - цитирует агентство "Интерфакс" заявление Пескова перед журналистами.
Напомним, на состоявшейся 18 октября видеоконференции Трехсторонней контактной группы по Донбассу, представители украинской стороны заявили, что российско-террористические войска нарушили Минский меморандум от 19 сентября 2014 года, не обеспечив отвод своих соединений от Дебальцево. Террористические силы также не выполнили пункты "Минска", касающиеся запрета тяжелых вооружений и техники в районе Комсомольского, Кумачово, Новоазовска и Саханки.
Напомним, участники встречи глав государств "Нормандской четверки", состоявшейся в Берлине, согласились с безальтернативностью Минских договренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации.
Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.Интерфакс