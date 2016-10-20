Россия отказалась вернуть Дебальцево под контроль Украины

Судьбу Дебальцево будут и дальше обсуждать министры и их помощники.

В Кремле "категорически не согласны" с возвращением Дебальцево Украине

Российская сторона абсолютно не согласна с передачей оккупированного Дебальцево Донецкой области под контроль украинской власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос, который поднятый украинской стороной, был вынесен "за скобки" как несогласованный.

"Что касается Дебальцево, то здесь как раз ситуация когда ранее достигнутые договоренности трактуются абсолютно по-иному. Российская сторона абсолютно не согласна. И этот вопрос остался за скобками как несогласованный. Работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников", - цитирует агентство "Интерфакс" заявление Пескова перед журналистами.

Напомним, на состоявшейся 18 октября видеоконференции Трехсторонней контактной группы по Донбассу, представители украинской стороны заявили, что российско-террористические войска нарушили Минский меморандум от 19 сентября 2014 года, не обеспечив отвод своих соединений от Дебальцево. Террористические силы также не выполнили пункты "Минска", касающиеся запрета тяжелых вооружений и техники в районе Комсомольского, Кумачово, Новоазовска и Саханки.

Напомним, участники встречи глав государств "Нормандской четверки", состоявшейся в Берлине, согласились с безальтернативностью Минских договренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.