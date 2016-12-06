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Россия обвинила двоих украинских военных в обстрелах территории РФ

6 декабря в 08:34

Против украинских офицеров заочно возбудили уголовные дела.

АТО мина
В России заявили, что украинские военные два года назад обстреляли их территорию
Пресс-центр АТО/Facebook
Следственный комитет (СК) России заявил о том, что двое украинских офицеров якобы причастны к обстрелу территории РФ. Эти обстрелы, по утверждению Следственного комитета, были совершены еще в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на преставителя СК РФ Светлану Петренко.

Она сообщила буквально следующее: "Результаты следственных действий в совокупности с данными оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и МВД России позволили следствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования "Юг" сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка полковник Валерий Исмаилов".

Российская сторона заявляет, что обстрелы якобы велись из крупнокалиберного вооружения, в частности, по территории Ростовской области.

Сообщается также, что украинским офицерам "зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)". 

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Напомним, 21 ноября ФСБ России арестовало в Крыму двух "украинских диверсантов". Их обвинили в связях с ранее задержанными, якобы готовившими диверсии на полуострове.  Ранее сотрудникам ФСБ удалось заставить задержанных признаться в сотрудничестве с ГУР МОУ всего за одну ночь. 

По материалам: ТАСС
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Тэги Украина Россия обстрел территория
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