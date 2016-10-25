Россия несет особую ответственность за выполнение Минских соглашений – Столтенберг

НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, заявил генсек альянса.
Как сообщает УНИАН, об этом глава Альянса заявил на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе, посвященной грядущему заседанию министров обороны стран-членов Альянса.
"Мы также поддерживаем Украину, призывая Россию выполнить полностью Минские договоренности. Россия несет большую ответственность, потому что Россия продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе, они продолжают там свое присутствие. Поэтому у России особая ответственность за выполнение Минских договоренностей", – заявил он.
Столтенберг рассказал, что сейчас НАТО оказывает Украине практическую помощь через трастовые фонды. Членов Альянса также поощряют оказывать стране помощь на двусторонней основе.
По его словам, в НАТО приветствуют достигнутую на недавней встрече в "Нормандском формате" в Берлине договоренность о подготовке дорожной карты по выполнению Минских соглашений.
"Я могу вас заверить, что мы продолжим призывать Россию искать мирное решение, которое будет базироваться на Минских договоренностях, продолжим поддерживать Украину и выполнение Минских договоренностей", - резюмировал он.
Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.УНИАН