Россия несет особую ответственность за выполнение Минских соглашений – Столтенберг

НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, заявил генсек альянса.

В НАТО указали на ответственность России за развязанную в Украине войну despravda.com

Российская сторона несет серьезную ответственность за выполнение Минских соглашений, поскольку продолжает оказывать прямую поддержку боевикам, захватившим территории Востока Украины, заявил генеральный секретарьЙенс Столтенберг.

Как сообщает УНИАН, об этом глава Альянса заявил на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе, посвященной грядущему заседанию министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы также поддерживаем Украину, призывая Россию выполнить полностью Минские договоренности. Россия несет большую ответственность, потому что Россия продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе, они продолжают там свое присутствие. Поэтому у России особая ответственность за выполнение Минских договоренностей", – заявил он.

Столтенберг рассказал, что сейчас НАТО оказывает Украине практическую помощь через трастовые фонды. Членов Альянса также поощряют оказывать стране помощь на двусторонней основе.

По его словам, в НАТО приветствуют достигнутую на недавней встрече в "Нормандском формате" в Берлине договоренность о подготовке дорожной карты по выполнению Минских соглашений.

"Я могу вас заверить, что мы продолжим призывать Россию искать мирное решение, которое будет базироваться на Минских договоренностях, продолжим поддерживать Украину и выполнение Минских договоренностей", - резюмировал он.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.