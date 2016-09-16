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Россия и ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе заблокировали создание подгруппы по границе

16 сентября в 15:59

Боевики хорошо понимают, что возвращение Украине контроля над границей оставит их без российского оружия.

Донбасс1 ДНР
Россия и подконтрольные ей режимы выступили против расширения Трехсторонней контактной группы
РИА Новости
Представители российской стороны и так называемых "ЛНР-ДНР" в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не поддержали инициативу Украины по созданию пятой подгруппы, ответственной за возвращение Украине контроля над государственной границей в Донбассе, сообщил представитель Украины в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Потому что прекрасно понимают, если граница будет наша, то решаются и многие другие проблемы. В первую очередь, связанные с поставками вооружений", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 16 сентября.

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Накануне первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона на переговорах в Минске предлагает создать подгруппу по вопросам границы. Она объяснила, что ее предложение связано с бесконтрольным перемещением через восточную границу Украины так называемых российских "гуманитарных конвоев".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Россия Минск
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