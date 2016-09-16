Россия и ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе заблокировали создание подгруппы по границе

Боевики хорошо понимают, что возвращение Украине контроля над границей оставит их без российского оружия.
"Потому что прекрасно понимают, если граница будет наша, то решаются и многие другие проблемы. В первую очередь, связанные с поставками вооружений", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 16 сентября.
Накануне первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона на переговорах в Минске предлагает создать подгруппу по вопросам границы. Она объяснила, что ее предложение связано с бесконтрольным перемещением через восточную границу Украины так называемых российских "гуманитарных конвоев".Интерфакс-Украина