Россия была и остается опасной территорией – Климкин

Глава МИД Украины в Страсбурге обсудил вопрос ареста украинского журналиста в Москве.

Климкин советует трижды подумать, прежде чем ехать в Россию. Правительственный портал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкинс послами ведущих стран-членов Совета Европы и еврокомиссаром по правам человека обсудил вопрос ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, сообщает ТСН.

Министр пообещал бороться за освобождение украинца, а также предостерег сограждан от необдуманных поездок в Россию.

"Россия была и остается опасной территорией, и каждый, кто туда ездит, должен трижды подумать. Россия - это агрессор, и мы знаем о многочисленных провокации в отношении украинских граждан на территории России. За Романа (Сущенко - ред.) будем последовательно бороться", - сказал Климкин.

Напомним, 3 октября ФСБ РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.