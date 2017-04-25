Роль Медведчука в Украине указывает на запутанность мотивов политических элит - FT

В интервью изданию Медведчук назвал Россию и Украину дружественными странами даже после войны и предположил, что российские войска могли бы остаться в Донбассе.

Медведчук даже после войны хочет, чтобы Украина не сблизилась с ЕС и НАТО, а восстановила связи с Россией. http://ipress.ua/

У дочериневероятно влиятельный крестный отец. Это президент России Владимир Путин. На Медведчука также действуют санкции США за "угрозу для мира, безопасности, стабильности, суверенитета или территориальной целостности" его родной страны.

Почему же тогда он принимает участие в переговорах относительно будущего захваченных российскими силами территорий Украины? Да еще и от имени Киева.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что 62-летний Медведчук всегда был одной из самых неоднозначных и загадочных политических фигур в Украине. Он достаточно близок к Путину, чтобы вызывать враждебность со стороны многих в Киеве. Медведчук появлялся на фото рядом с российским президентом на встречах по боевым искусствам и гонках "Формулы 1" в Сочи. В 2012 году Путин посетил виллу Медведчука в Крыму, а по телевидению показали, как они пьют вместе шампанское. Многие подозревают, что Медведчук - "агент Путина".

"Однако, он вдруг занял роль посредника между Москвой и сегодняшней прозападной властью в Киеве, а также "потенциально ключевую роль в завершении конфликта", который начался после свержения режима Виктора Януковича в 2014 году, российской аннексии Крыма и вторжения на Восток Украины. Его роль подчеркивает сложность отношений между соседями, которые стали врагами, и запутанность мотивов лояльности многих политических элит", - пишет издание.

В интервью для Financial Times Медведчук настаивал, что все предположения его работы на интересы России "абсурдные".

"У меня могут быть и есть отношения с Путиным, потому что эти отношения, с моей точки зрения, помогают интересам Украины", - сказал он британскому изданию в своем офисе на фоне телевизора с российскими новостями на экране.

Медведчук добавил, что у него есть особое разрешение летать напрямую из Киева в Москву несмотря на то, что обе страны запретили прямое сообщение. Официально Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных в рамках Минского процесса. Но люди, знакомые с ситуацией, сказали изданию, что на самом деле он участвует в постоянных тайных переговорах об интеграции захваченных российскими силами территорий Донбасса с остальной частью страны.

В интервью Медведчук сказал, что Минские соглашения висят на волоске. При этом он обвинил как Москву, так и Киев в невыполнении обязательств. По его словам, выйти из ситуации можно будет тогда, если парламент Украины наделит захваченные российскими силами территории ограниченной автономией и проведет там выборы. В свою очередь, Россия должна выполнить свою часть Минских соглашений, включительно с выводом российских войск из Донбасса. Но по его мнению, возможность того, что российская армия останется на украинской территории, "можно обсудить".

Медведчук добавил, что решить конфликт будет проще, если расширить переговоры за счет тем, которые тревожат Москву, включительно с желанием Украины присоединиться к НАТО.

"Украине не нужен НАТО. В сегодняшней ситуации это приведет к расколу Украины. Она должна действовать в интересах собственного развития. И среди этих интересов нет присоединения к НАТО и ЕС. Ни одной из организаций мы не нужны", - говорится в статье.

Медведчук подчеркнул, что Украина должна быть "суверенной, независимой" страной, но только в союзе с Россией.

"Я убежден, мы будем дружественными странами, замечательными соседями. Мы были братскими странами и будем такими в будущем", - сказал Мевдедчук.

На вопрос, разделяет ли он утверждение Путина, что украинцы и россияне - это якобы "один народ", Медведчук ответил, что он "обсуждал" эту тему с российским президентом.

"Я придерживаюсь мнения, что мы два народа, но дружеские и братские", - сказал он.

Напомним, в ноябре прошлого года Медведчука допрашивали по делу об убийстве Небесной Сотни. В прокуратуре подтвердили, что допрос был "очень длинный, очень подробный, и там было много интересных моментов". Впрочем, детали тогда не разглашались.