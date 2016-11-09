Результаты выборов в США не повлияют на партнерские отношения с Украиной - Йованович

Посол рассказала, как результаты выборов в США отразятся на Украине.
Перед журналистами Йованович выступила утром в среду, 9 ноября.
Она отметила что результаты выборов до сих по неясны, но американцы уверены в демократической системе и результаты будут оглашены вовремя.
"Обращаясь к нашим украинским друзьям скажу: я полностью уверенна в одном, что независимо от того, кто будет нашим главнокомандующим, и в переходный период между администрациями (президента США – ред), и при новой администрации, США останутся мощным партнером Украины", - сказала посол.
Напомним, что голосование в США уже завершилось. Следите за ходом подведения итогов выборов президента США в онлайн-трансляции на ZN.UA.ZN.UA