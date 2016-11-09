Результаты выборов в США не повлияют на партнерские отношения с Украиной - Йованович

Посол рассказала, как результаты выборов в США отразятся на Украине.

Йованович прокомментировала выборы в США pravda.com.ua

Посол США в Украине Мари Йованович на встрече с посольстве в Киеве рассказала о значении выборов президента США как для самих Соединенных штатов, так и Украины.

Перед журналистами Йованович выступила утром в среду, 9 ноября.

Она отметила что результаты выборов до сих по неясны, но американцы уверены в демократической системе и результаты будут оглашены вовремя.

"Обращаясь к нашим украинским друзьям скажу: я полностью уверенна в одном, что независимо от того, кто будет нашим главнокомандующим, и в переходный период между администрациями (президента США – ред), и при новой администрации, США останутся мощным партнером Украины", - сказала посол.

Напомним, что голосование в США уже завершилось. Следите за ходом подведения итогов выборов президента США в онлайн-трансляции на ZN.UA.