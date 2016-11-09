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Результаты выборов в США не повлияют на партнерские отношения с Украиной - Йованович

9 ноября в 08:38

Посол рассказала, как результаты выборов в США отразятся на Украине.

Мари Йованович
Йованович прокомментировала выборы в США
pravda.com.ua
Посол США в Украине Мари Йованович на встрече с посольстве в Киеве рассказала о значении выборов президента США как для самих Соединенных штатов, так и Украины.

Перед журналистами Йованович выступила утром в среду, 9 ноября.

Она отметила что результаты  выборов до сих по неясны, но американцы уверены в демократической системе и результаты будут оглашены вовремя.

"Обращаясь к нашим украинским друзьям скажу: я полностью уверенна в одном, что независимо от того, кто будет нашим главнокомандующим, и в переходный период между администрациями (президента США – ред), и при новой администрации, США останутся мощным партнером Украины", - сказала посол. 

 

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Напомним, что голосование в США уже завершилось. Следите за ходом подведения итогов выборов президента США в онлайн-трансляции на ZN.UA. 

По материалам: ZN.UA
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3 комментария
  • Влад Нестеров Сегодня, 10:12 Поменяется цвет органа-с чёрного на белый... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Горюшин Сегодня, 09:45 Посол успокоила,Не беспокойтесь вы как стояли раком при Абаме так и будете стоять раком при Трампе,Е,,,,,,,,,,ь меняется а задница остается прежней Ответить Цитировать Пожаловаться
  • DNLD TRMP Сегодня, 09:06 --СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ--СРОЧНО--ПОБЕДИЛ ТРАМП--ПОРОШЕНКО БЕЖАЛ ИЗ КИЕВА--ТУРЧИНОВ И ПАРУБИЙ АРЕСТОВАНЫ Ответить Цитировать Пожаловаться
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