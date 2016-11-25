Решение Путина об аннексии Крыма "вызвало уважение" у Януковича

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Экс-президент заявил о необходимости предоставления Донбассу "широкой автономии".

Бывший гарант Конституции попытался оправдать нарушение Россией территориальной целостности Украины Кадр/YouTube

Экс-президент Украинызаявил, что уважает решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию по аннексии Крыма и вооруженную агрессию в Донбассе под предлогом "защиты русскоязычного населения".

"Я на эту тему имел разговор с Путиным. Это его позиция как человека, как гражданина России и как патриота. Здесь от того что я соглашусь с ним или нет, это не имеет никакого значения. Но это достойно и вызывает уважение", – заявил беглый президент на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в пятницу, 25 ноября.

Вместе с тем, бывший гарант Конституции негативно оценил аннексию полуострова, однако оправдал ее с помощью штампов российской пропаганды о "народе Крыма", "поездах дружбы из Киева" и "угрозе для русскоязычного населения", которая исходила от неких "радикалов".

"Хорошо ли, что Крым отделился от Украины? Нет. Я считаю, что это плохо. Люди приняли решение искать защиту в России. Была создана реальная атмосфера для проведения референдума. И то, что крымский народ проголосовал – это результат провокации Майдана. Если бы Майдан не спровоцировал такие настроения в Крыму – этого бы не было", – заявил Янукович.

Говоря о Донбассе, экс-президент заверил, что является сторонником территориальной целостности Украины, и назвал события "русской весны" "эмоциональным ответом" на Евромайдан.

"Я изначально был против того, чтобы нарушалась территориальная целосность Украины. И отделение Донбасса от Украины – это такой эмоциональный ответ людей, которые были недовольны беспорядками в Киеве", – сказал Янукович, добавив, что для урегулирования конфликта, по его мнению, Киев должен предоставить региону "широкую автономию".

Напомним, что 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.