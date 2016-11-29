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Регламентный комитет заморозил вопрос Новинского до ответа от ГПУ

29 ноября в 14:24

От Генеральной прокуратуры требуют дополнительные материалы на Новинского. До этого никакого решения не будет.

Вадим Новинский
Новинский пока может быть спокойным
Василий Артюшенко, ZN.UA
Регламентный комитет Верховной Рады приостановил срок рассмотрения представления Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, сообщил заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

"Когда мы требуем дополнительные материалы, тогда мы принимаем решение о приостановке срока подачи", – сказал Пинзеник изданию "Украинская правда".

Он напомнил, что Регламентный комитет запросил дополнительные материалы о снятии неприкосновенности с Новинского.

"Срок подачи истекает через восемь дней, после того, как мы получим ответ из Генеральной прокуратуры. Пока что мы ничего не получали", – сказал он.

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16 ноября Регламентный комитет парламента отложил принятие по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства.

Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов Регламентного комитета брать на себя ответственность.

17 ноября спикер парламента Андрей Парубий призвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко как можно скорее направить в Раду дополнительные материалы к представлению на снятие неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского ("Оппозиционный блок"). Парубий напомнил, что 24 ноября истекает срок, отведенный Регламентному комитету на принятие решения.

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Тэги регламент Новинский неприкосновенность
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1 комментарий
  • Евгений Семиноженко Сегодня, 14:45 Никто ж не против чтоб посадили Новинского, но ГПУ должно нормально представить доказательства, оформить все юридически, поскольку потом любой суд отменит все. Это важнее, чем пиар, которым все время занимается Луценко Ответить Цитировать Пожаловаться
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