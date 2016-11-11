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Регламентный комитет Рады рассмотрит представление на Новинского 16 ноября

11 ноября в 18:59

Новинского вместе с Януковичем обвиняют в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вадим Новинский
У Новинского еще есть время до среды
Оппозиционный блок
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 16 ноября рассмотрит представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

Согласно повестке дня на сайте комитета, заседание начнется в 15:00, а вопрос о Новинском стоит первым.

3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.

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Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Новинский комитет Рада
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