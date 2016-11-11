Регламентный комитет Рады рассмотрит представление на Новинского 16 ноября

Новинского вместе с Януковичем обвиняют в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.
Согласно повестке дня на сайте комитета, заседание начнется в 15:00, а вопрос о Новинском стоит первым.
3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.ZN.UA