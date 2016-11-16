Регламентный комитет Рады не поддержал лишение Новинского неприкосновенности

Депутаты готовы вернуться к вопросу после предоставления прокуратурой дополнительных материалов.

Луценко не смог ответить на все вопросы депутатов по делу Новинского и заявил об их нежелании брать на себя ответственность УНИАН

Регламентный комитет Верховной Рады в среду, 16 ноября, отложил принятие решения о снятии депутатской неприкосновенности с члена парламентской фракции "Оппозиционного блока"

Это решение единогласно поддержали все члены комитета. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства.

Комитет обязался в ближайшее время подготовить запрос в ГПУ о предоставлении дополнительных документов, а также выразил готовность повторно рассмотреть представление Генпрокуратуры по Новинскому.

Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов регламентного комитета брать на себя ответственность.

"Они не хотят принимать решение по сути… и придумывают причины, как переложить эту проблему на другой орган, чтобы самим не принимать решение… Они говорят: дайте нам еще материалы, зная, что закон запрещает мне давать эти материалы. Они боятся говорить "да", они боятся говорить "нет". И делают так, чтобы спихнуть эту проблему на меня, подталкивая меня или нарушить Уголовно-процессуальный кодекс, или не получить ответ", – заявил глава ГПУ после заседания комитета вечером в среду.

Луценко добавил, что он ожидает от представителей комитета перечень интересующих их документов, заверив, что в любом случае будет действовать в рамках закона.

3 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности. 4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генеральной прокуратуры и передал его в Регламентный комитет.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит подозрение экс-президенту Виктору Януковичу, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата и похищении человека.