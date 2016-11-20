Регистрационная реформа в Украине стала "подарком" для рейдеров – юристы

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Сегодня от рейдеров страдают четыре украинские компании в день, утверждают специалисты.

После упрощения процедуры регистрации юридических лиц в Украине начался настоящий "ренессанс" рейдерства ЮРцентр

Последние изменения в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" создали в стране условия, при которых потерять свое предприятие в результате рейдерского захвата можно буквально за один день.

Об этом в статье для ZN.UA пишут юристы Руслан Редька и Ксения Проконова. По их словам, упрощение порядка регистрации юридических лиц, которое должно было снизить уровень коррупции и улучшить бизнес-климат, пошло на руку преступникам, промышляющим захватами чужих предприятий.

"В зоне риска те компании, у которых сумма налогового кредита превышает несколько миллионов гривен. Также целью может быть завладение имуществом, кража активов и многое другое. Сейчас страдают четыре компании в день, около миллиона долларов рейдеры могут зарабатывать на этом еженедельно", – отмечают авторы.

Редька и Проконова указывают, что реформа отменила нотариальную форму заверения ряда документов и ввела принцип экстерриториальности, при которой компанию в одном регионе можно зарегистрировать из другого.

При этом, если до введения принципа экстерриториальности система выбирала субъекту регистрации постояного госрегистратора, то в нынешней системе государственные регистраторы могут лишь проверять представленные им документы на предмет соблюдения формальных критериев, без проверки их законности.

"Благодаря изменениям вам теперь даже не нужно подделывать подпись. У государственного регистратора нет ни полномочий, ни возможности ее проверить, а нотариальное заверение, как мы помним, отменено. Канула в Лету необходимость в ценном навыке подделки подписи, которую ранее в талантливых сотрудниках холили и лелеяли", – отмечают специалисты.

Согласно нововведениям, госрегистратору также не нужно предоставлять предыдущую редакцию устава предприятия, в результате чего его собственники лишаются еще одного документального подтверждения своей собственности. Введенные изменения упростили захват предприятия в разы.

"Изменения в результате реформы существенно уменьшили бюджет захвата компании: если ранее нужно было задействовать в схеме нотариуса, который шел на нарушение закона, подделывая документы и удостоверяя подписи и личность фальшивых лиц, а значит, хотел достойных отступных, то теперь рейдеру придется потратиться лишь на физическую силу — парней в масках, которые установят контроль над территорией понравившейся компании. Как и любая другая ниша, рейдерство стало профессией для целого рынка людей и структур. Аматорам там давно не место", – подчеркивают эксперты.

По мнению юристов, для противодействия рейдерству необходим комплексный подход: оптимизация бюрократических процедур с усилением взаимного контроля должностных лиц, заблаговременное создание алгоритма действий на случай попытки захвата предприятия для штатных юристов и наладка в компании эффективной работы службы безопасности (включая физическую охрану). Не лишней также будет активная позиция в СМИ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на свежие данные Всемирного банка заявил, что Украина поднялась до 80-й позиции в рейтинге Doing Business–2017, с 83-й, которой достигла год назад.

Больше о проблеме всплеска рейдерства в Украине читайте в статье Руслана Редьки и Ксении Проконовой "Победителей не садят, или Рейдерство как часть украинской бизнес-культуры", в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".