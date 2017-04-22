Реформа системы исполнительной власти в Украине до сих пор находится в подготовительной стадии

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Украина бездарно потеряла 25 лет и продолжает топтаться на месте, теряя драгоценное время из-за нерешительности своих лидеров.

В Украине сформирован мощный социальный запрос на реформы. Рано или поздно лидер найдется Верховная Рада

(КМУ и ЦОИВ) до сих пор находится на подготовительной стадии "делать — не делать, и что делать?" И без политической воли лично премьер-министра она не имеет шансов сдвинуться с мертвой точки, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Сорока, менеджер группы "Реформа публичной администрации" Реанимационного пакета реформ

Автор напоминает, что согласно показателям Индекса мировой конкурентоспособности Мирового экономического форума (за 2015 г.), Украина занимает 130-е место (среди 144 стран) в категории "эффективность правительства", 103-е — в категории "прозрачность формирования государственной политики" и 115-е — в категории "бремя государственного регулирования".

"Самая бедная и наиболее коррумпированная страна Европы, энергетически зависимая и неэффективная, отягощенная внутренними и внешними долгами, с наихудшими в Европе дорогами и разваленной медициной, и т.д., и т.п. — все это симптомы крайне неэффективной и коррумпированной системы государственного управления", - отмечается в материале.

Автор напоминает, что системные реформы государственного управления проводились, начиная с 80-х годов прошлого века, в Канаде, Бразилии, Великобритании, Новой Зеландии, Польше, странах Балтии, Словакии, Словении, Хорватии и других. Все эти страны в конце концов получили мощный импульс экономического и социального развития на много лет вперед и вошли в число лидеров по социальным стандартам и экономическим показателям в мире.

"Украина же, бездарно потеряв 25 лет, до сих пор топчется на месте и теряет драгоценное время из-за нерешительности своих лидеров. В обществе уже сформирован мощный социальный запрос на реформы. Рано или поздно лидер для таких реформ найдется, если настоящим руководителям государства все же не хватит лидерской решительности", - резюмирует автор.

Подробнее о ситуации с реформами системы исполнительной власти в Украине читайте в материале Сергея Сороки "Кто тормозит реформу государственного управления в Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".