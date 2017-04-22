Реформа системы исполнительной власти в Украине до сих пор находится в подготовительной стадии

Украина бездарно потеряла 25 лет и продолжает топтаться на месте, теряя драгоценное время из-за нерешительности своих лидеров.
Автор напоминает, что согласно показателям Индекса мировой конкурентоспособности Мирового экономического форума (за 2015 г.), Украина занимает 130-е место (среди 144 стран) в категории "эффективность правительства", 103-е — в категории "прозрачность формирования государственной политики" и 115-е — в категории "бремя государственного регулирования".
"Самая бедная и наиболее коррумпированная страна Европы, энергетически зависимая и неэффективная, отягощенная внутренними и внешними долгами, с наихудшими в Европе дорогами и разваленной медициной, и т.д., и т.п. — все это симптомы крайне неэффективной и коррумпированной системы государственного управления", - отмечается в материале.
Автор напоминает, что системные реформы государственного управления проводились, начиная с 80-х годов прошлого века, в Канаде, Бразилии, Великобритании, Новой Зеландии, Польше, странах Балтии, Словакии, Словении, Хорватии и других. Все эти страны в конце концов получили мощный импульс экономического и социального развития на много лет вперед и вошли в число лидеров по социальным стандартам и экономическим показателям в мире.
"Украина же, бездарно потеряв 25 лет, до сих пор топчется на месте и теряет драгоценное время из-за нерешительности своих лидеров. В обществе уже сформирован мощный социальный запрос на реформы. Рано или поздно лидер для таких реформ найдется, если настоящим руководителям государства все же не хватит лидерской решительности", - резюмирует автор.
Подробнее о ситуации с реформами системы исполнительной власти в Украине читайте в материале Сергея Сороки "Кто тормозит реформу государственного управления в Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA