Разоблачение богатств чиновников изменит Украину к лучшему – Atlantic Council

По мнению эксперта, украинским чиновникам теперь будет трудно вернуться к преступным методам обогащения.

Аслунд считает, что благодаря е-декларациям украинские чиновники не смогут вернуться к тайным преступным схемам обогащения. Петр Порошенко/Facebook

В припадке чрезвычайной прозрачности 50 тысяч украинских чиновников. Теперь каждый украинец может легко проверить их. Богатства невероятных размеров были таким образом раскрыты и это, очень вероятно, изменит Украину к лучшему.

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Анрес Аслунд, напоминая, что чиновники в электронных декларациях должны были указать, сколько у них наличности, сколько денег на банковских счетах, какие есть автомобили, недвижимость и компании в собственности.

"30 ноября был последним днем для украинских чиновников, чтобы зарегистрировать свое богатство. Так случилось, что я был в Киеве в этот и следующий день. Люди обсуждали эту тему. Комментарии были очень разнообразны. Одни были довольны открытостью, а другие – шокированы тем, что узнали", - пишет эксперт.

Многие украинцы ожидали, что чиновники просто проигнорируют обязательства подать декларации или же укажут нереально малые цифры, как это было в предыдущие годы, когда за ложные данные не было предусмотрено наказание. Но в этот раз все произошло иначе. Из 420 депутатов только семь не подали декларации вовремя, а двое – сбежали из страны.

Аслунд пишет, что объем богатств, которые были разоблачены, действительно впечатляет. Оценить некоторые вещи, указанные чиновниками, невозможно быстро, но все равно очевидно, что две трети парламентариев – долларовые миллионеры. Большинство чиновников предпочитают наличные и держат их в долларах США. Один из журналистов оценил, что украинские депутаты в сумме держат "на руках" 280 миллионов долларов. Сам премьер-министр Владимир Гройсман владеет 1,8 миллионами долларов наличными.

Большое количество дорогих швейцарских часов в декларациях, стоимость которых варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч долларов, тоже привлекает к себе внимание. Кажется, чиновники на ключевых должностях вообще считают "обязанностью" иметь от 6 до 12 таких устройств.

"Все это напоминает разоблачения богатств чиновников Януковича, когда они бежать из страны", - напоминает Аслунд.

Недвижимость, которой журналисты в прошлом посвятили не одно свое расследование, теперь зафиксирована, хотя ее и трудно оценить. Однако, все же некоторые факты шокируют. К примеру, депутат Анатолий Матвиенко задекларировал церковь. А двое других парламентариев, которые являются братьями, указали, что владеют вместе 700 объектами недвижимости. Компании тоже тяжело оценить. К примеру, президент Петр Порошенко задекларировал, что он – бенефициар 104 компаний, но что это означает в измерении богатства, сказать трудно.

"Очевидным выводом можно считать то, что монументальный беспредел в украинском обществе был прочным как до, так и после Революции достоинства. Похоже, честь или чувство позора не вошло в украинскую политику. Ни один украинский чиновник не ушел в отставку из-за того, что он очевидно незаконно получил большие доходы", - замечает эксперт.

Однако, добавляет Аслунд, сам факт невиданной прозрачности очень важен. Его нельзя откатить назад. Призывы объяснить происхождение всего этого богатства будут давить на чиновников.

Правда, не все было задекларировано. Прокурора Юрия Луценко сразу же обвинили в том, что он не указал целый ряд квартир, которые, как он сам настаивает, принадлежат не ему. Также в декларациях мало кто указывал свои оффшорные компании и недвижимость заграницей.

Причина, по которой украинские депутаты пошли на эту прозрачность, кроется в объединенных требованиях Запада. МВФ согласился выдать Украине 1 миллиард долларов помощи в сентябре только после того, как убедился, что система электронного декларирования начала работать. Конечно, украинская элита отнеслась к этому с подозрением.

"Один украинский чиновник сказал мне, что за разработкой системы, по его мнению, стоит разведка США, которая так хочет собрать всю информацию об украинском истеблишменте. И теорий заговора появится еще больше", - пишет Аслунд.

Он добавляет, что все же, появление системы электронных деклараций стало невероятным сдвигом для столь коррумпированной страны. В конце концов, после такого случая прозрачности украинские элиты вряд ли смогут вернуться к старым, тайным практикам. Виновные и их методы обогащения были разоблачены, что облегчит превращение Украины в более честное общество.

Тем временем, послы G7 назвали е-декларации украинских чиновников источником данных для правоохранителей. Они считают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны в полной мере иметь полномочия, персонал и финансирование для того, чтобы в полной мере расследовать и преследовать в судебном порядке в коррупционных делах.

30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о намерении проверить всех чиновников, ктозадекларировал более 100 тыс. долларов наличными. Луценко заявил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет тюрьмы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.