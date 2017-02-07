Власть не хочет узаконить обязательные отчисления от игорного бизнеса и алкоголя в культурный фонд – Заболотная

Влиятельные парламентарии подготовили ему на замену альтернативный документ, из которого изъят пункт о гарантированном финансировании фонда за счет алкогольного, табачного и игорного бизнеса.

Наталья Заболотная рассказала о политической борьбе, возникшей вокруг законопроекта

Принятие разработанного культурной общественностью законопроекта о созданииУкраины, который должен наполняться средствами табачного, алкогольного и игорного бизнеса, саботируется с помощью откровенного лоббизма, пишет в своей статье для ZN.UA президент Art Ukraine Foundation Наталья Заболотная.

По ее словам, сначала Рада спрятала инициированный ею законопроект №3597 в долгий ящик. Хоть он и был внесен в повестку дня последней сессии, его не выносили на голосование. Впоследствии, во время заседания Национального совета реформ, который является совещательным органом президента, был представлен законопроект №5491 "Про украинский культурный фонд", фактически представлящий собой значительно сокращенную и упрощенную версию законопроекта общественности.

"Разница между этими документами содержится в двух пунктах. Управление культурным фондом теперь берет на себя Министерство культуры ― вместо независимого органа, как предлагает наш проект. Ну, а положение об использовании денег игорного, табачного и алкогольного бизнесов просто исчезло. Не очерченное в объемах и пропорциях ― то есть не определеное ― финансирование теперь описано одной, весьма амбивалентной фразой: "Средства государственного бюджета, добровольные взносы физических и юридических лиц и другие источники, не запрещенные законодательством", – говорится в статье.

Заболотная отмечает, что инициаторы законопроекта не стали объяснять, зачем перекладывать финансирование фонда на госбюджет. Авторами документа стали влиятельные провластные депутаты: Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Мария Ионова, Николай Княжицкий, Ирина Подоляк и глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, который неожиданно включился в создание "культурного" законопроекта.

"Исчезновение положений о выплатах на культуру со стороны лотерей, казино, производителей алкоголя и табака трудно расценить иначе, чем как результат непосредственного лоббизма. Ради этого, кажется, проект, который разработала культурная общественность, и было ампутирован. Действия Банковой вокруг нашей инициативы мне объяснили просто ― якобы "большим" людям не нравится, что на культуру, науку и детский спорт могут пойти "грязные деньги". И вообще, настойчиво рекомендовали не лезть к "большим карманам", – отмечает автор.

По ее словам, проект, подготовленный провластными силами, было мгновенно включен в повестку дня Рады, и его рассмотрение 19 января удалось остановить лишь благодаря мобилизации деятелей культуры. В данный момент, данный документ снова вернулся в парламентскую повестку дня.

"Пожалуй, поставили его туда в надежде, что страсти уже улеглись и вокруг закона будет царить такая благоприятная для "договорняков" тишина. Чтобы этого не произошло, мы аккумулируем новые силы среди художников, ученых, спортсменов, которые способны вместе с нами отстоять будущее Украины. Будем публично лоббировать наш законопроект №3597 и призываем присоединиться к нашей группе всех, кто не хочет повиноваться прихотям очередных волн чиновников и обрекать на это будущие поколения", - заключает автор.

Подробнее о судьбе законопроекта №3597 читайте в статье Натальи Заболотной "Не культурный лоббизм, или Как проходит спецоперация властей против общества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".