Расследование катастрофы МН17 может быть завершено весной 2017 года – Климкин

Украина уже проработала юридическую процедуру привлечения виновных к ответственности.

Климкин рассказал о перспективах дела по катасрофе МН17 Правительственный портал

Окончательные результаты расследования катастрофы малазийского авиалайнерав небе над Донбассом могут быть представлены весной 2017 года, заявил в эфире "Канала 24" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я надеюсь, что расследование в следующем году будет закончено, может быть весной, может несколько позже. И у нас будут окончательные результаты", - отметил он.

По его словам, украинская сторона уже проработала юридические процедуры обоих возможных вариантов процесса над виновными в катастрофе пассажирского самолета летом 2014 года. Речь идет о международном трибунале или суде национальной юрисдикции, как ранее уже заявляла голландская сторона.

Ранее сообщалось, что имена виновных в атаке на малазийский "Боинг", сбитый над территорией оккупированного Донбасса в 2014 году, могут быть подтверждены до конца 2016 года, считает министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

В сентябре 2016 года международные следователи подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.