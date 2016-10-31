Расширенные санкции Украины против РФ вступили в силу

Санкции касаются как юридических, так и физических лиц. В списках значатся Кобзон, Шойгу, Габрелянов, Симоньян и тому подобное.

С 31 октября вступает в силу указ президента о продлении на год, а также о расширении санкций Украины против России, свидетельствует информация на сайте законодательства Украины.

Соответствующее решение о продлении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и фихзических лиц было принято на заседании СНБО еще 16 сентября. Через месяц президент своим указом №467/2016 ввел это решение в действие. С сегодняшнего дня этот указ вступил в силу.

В санкционный список, введенный Украиной в 2015 году, дополнительно включено 335 физических лиц. Ранее в списке было 347 человек.

Полные санкционные списки опубликованы на сайте президента:

Приложение 1 -

Приложение 1 - физические лица, к которым применяются ограничительные меры (санкции)

Приложение 3 - физические лица, к которым применяются ограничительные меры (санкции)

Приложение 2 - юридические лица, к которым применяются ограничительные меры (санкции)

Приложение 4 - юридические лица, к которым применяются ограничительные меры (санкции)

Напомним, что в сентябре 2015 года впервые был опубликован санкционный список Украины. В числе физических лиц в списках значатся: депутат Госдумы Иосиф Кобзон, министр обороны РФ Сергей Шойгу, один из лидеров сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков Игорь Иванович), "глава ДНР" Александр Захарченко, "глава ЛНР" Игорь Плотницкий, глава Чеченской Республики в составе РФ Рамзан Кадыров.

К числу юридических лиц, на которых распространяются санкции, относятся: телекомпания НТВ, "Лаборатория Касперского", телеканалы "Первый канал. Всемирная сеть", а также "РТР-Планета" и "Россия-24", общественное движение "Новороссия", благотворительный фонд "Новомучеников и исповедников Христовых".

В мае 2016 года Украина ввела санкции против 17 российских пропагандистов, обеспечивающих информационное сопровождение агрессии РФ. В список попали генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и другие.