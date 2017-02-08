Рада закрылась в связи с отсутствием депутатов

Рейтинговое голосование показало, что в сессионном зале присутствовали только 198 народных депутатов.
"Недостаточное количество (депутатов) для проведения результативных голосований. Утреннее заседание я объявляю закрытым. Завтра в 10:00 прошу всех прибыть в зал ", - сказал Парубий.
Перед этим спикер объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать, сколько народных депутатов находится в зале. Результаты показали, что на рабочих местах присутствует 198 народных депутатов (при минимуме для результативного голосования 226).
Пленарное заседание парламента в среду должно проходить до 14:00. После этого депутаты работают в комитетах.
Напомним, что шестая сессия украинского парламента восьмого созыва открылась 7 февраля. Во время открытия Андрей Парубий в очередной раз пообещал принимать меры для повышения дисциплины в Верховной Раде.
"Никто не сможет пояснить, глядя в глаза ребятам из замерзших окопов восточного фронта - почему тебя нет на твоем рабочем месте в парламенте воюющей страны. Убежден, как и большинство в этом зале, - отсутствие депутата на рабочем месте во время войны - недопустимо. Просто подло", - сказал он, открывая сессию парламента.
"Нет времени на работу в сессионном зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", - сказал спикер.ZN.UA