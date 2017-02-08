Рада закрылась в связи с отсутствием депутатов

Рейтинговое голосование показало, что в сессионном зале присутствовали только 198 народных депутатов.

На работу пришло меньше половины депутатов. Парубий досрочно закрыл заседание Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер парламентадосрочно закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады.

"Недостаточное количество (депутатов) для проведения результативных голосований. Утреннее заседание я объявляю закрытым. Завтра в 10:00 прошу всех прибыть в зал ", - сказал Парубий.

Перед этим спикер объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать, сколько народных депутатов находится в зале. Результаты показали, что на рабочих местах присутствует 198 народных депутатов (при минимуме для результативного голосования 226).

Пленарное заседание парламента в среду должно проходить до 14:00. После этого депутаты работают в комитетах.

Напомним, что шестая сессия украинского парламента восьмого созыва открылась 7 февраля. Во время открытия Андрей Парубий в очередной раз пообещал принимать меры для повышения дисциплины в Верховной Раде.

"Никто не сможет пояснить, глядя в глаза ребятам из замерзших окопов восточного фронта - почему тебя нет на твоем рабочем месте в парламенте воюющей страны. Убежден, как и большинство в этом зале, - отсутствие депутата на рабочем месте во время войны - недопустимо. Просто подло", - сказал он, открывая сессию парламента.

"Нет времени на работу в сессионном зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", - сказал спикер.