Рада утвердила план шестой сессии с февраля по июль

За пять с половиной месяцев в Раде запланировано 12 недель работы в пленарном режиме.
Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля, а закончатся - 21 июля 2017 года.
На время проведения шестой сессии календарным планам отведено для:
- пленарных заседаний Верховной Рады 12 недель;
- работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 6 недель;
- работы народных депутатов с избирателями - 6 недель;
- проведения "часов вопросов к правительству" в Верховной Раде – 12 часов.
В мае 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий представил законопроект, который предполагает увеличить количество пленарных недель с двух до трех в месяц.ZN.UA