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Рада утвердила план шестой сессии с февраля по июль

17 января в 14:35

За пять с половиной месяцев в Раде запланировано 12 недель работы в пленарном режиме.

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Депутаты приняли план на первое полугодие
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Проект постановления №5585 поддержали 232 народных депутата.

Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля, а закончатся - 21 июля 2017 года.

На время проведения шестой сессии календарным планам отведено для:

- пленарных заседаний Верховной Рады 12 недель;

- работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 6 недель;

- работы народных депутатов с избирателями - 6 недель;

 - проведения "часов вопросов к правительству" в Верховной Раде – 12 часов.

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В мае 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий представил законопроект, который предполагает увеличить количество пленарных недель с двух до трех в месяц.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рада сессия работа
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