Рада ратифицировала меморандум о военном сотрудничестве Украины с Великобританией

В поддержку документа проголосовали 236 депутатов.

Депутаты поддержали сотрудничество Киева и Лондона в сфере обороны

Верховная Рада Украины ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного королевтсва Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, в поддержку соответствующего законопроекта №0110 проголосовали 236 парламентариев.

Ратифицированный депутатами документ, подписанный правительствами стран 17 марта, предусматривает осуществление сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и Великобританией, с целью укрепления мира и стабильности. Так, Киев и Лондон будут обмениваться информацией, касающейся укрепления международной безопасности, а также опытом подоготовки личного состава, управления войсками и боевой подготовки.

В меморандуме оговаривается, среди прочего, содействие развитию сотрудничества в военно-технической сфере, определение возможностей для закупки военной техники и боеприпасов, участие в совместных учениях, а также консультирование и подготовка в сфере военной разведки.

Напомним, в марте Великобритания подписала новый оборонный договор с Украиной, которым поможет ей в подготовке и обучении украинских военнослужащих, главным образом для противостояния России.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что новое соглашение является сигналом Великобритании о том, что она будет "стоять твердо" на стороне Украины, восточной европейской нации, защищающей свой суверенитет.