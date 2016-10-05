Рада призвала ввести санкции против "судей", поддержавших запрет Меджлиса

"За" проголосовали 248 народных депутатов

Рада призвала Совбез ООН рассмотреть ситуацию с запретом Меджлиса в РФ

Верховная Рада обратилась в среду, 5 октября, к международным организациям и парламентам иностранных государств с призывом осудить и не признавать решения судов РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного Крыма.

За соответствующее постановление (№5215) проголосовали 248 народных депутатов.

Верховная Рада "обращается к международным организациям и парламентам иностранных государств с призывом рассмотреть возможность введения персональных санкций против так называемых "судей" так называемого "Верховного суда Республики Крым" и судей Верховного суда РФ, которые поддержали и поддерживают неправомерное решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа "экстремистской организацией" и о запрете его деятельности.

Также украинский парламент также просит Совбез ООН, Совет по правам человека и другие уполномоченные органы ООН рассмотреть ситуацию с запретом деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и принять соответствующие меры с целью недопущения расправы над крымскотатарским народом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отклонил апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Президент Порошенко назвал решение Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа проявлением ксенофобии.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.