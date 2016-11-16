Рада призвала ЕС предоставить Украине безвизовый режим до конца года

Европарламент и Совет ЕС должны принять решение о безвизовом режиме для украинцев "без дальнейших проволочек", считают депутаты.

Депутаты Верховной Рады, которые ездят в Европу без виз, решили позаботиться и о гражданах Украины Верховная Рада

Верховная Рада приняла обращение к правительствам государств-членов Европейского Союза, Европейскому парламенту и Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины". Проект постановления № 5394 поддержал 261 народный депутат.

Не голосовали за постановление все 43 депутата из фракции партии "Оппозиционный блок", а также большинство из фракции "Видродження".

Рада призывает правительства член ЕС поддержать законодательное предложение Европейской комиссии о введении безвизового режима граждан Украины, в Европейский парламент и Совет ЕС "принять без дальнейших проволочек, к концу 2016 года, необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины".

Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

Как уверяет президент Украины Петр Порошенко, Украина может получить решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.