Рада призвала ЕС предоставить Украине безвизовый режим до конца года

Европарламент и Совет ЕС должны принять решение о безвизовом режиме для украинцев "без дальнейших проволочек", считают депутаты.
Не голосовали за постановление все 43 депутата из фракции партии "Оппозиционный блок", а также большинство из фракции "Видродження".
Рада призывает правительства член ЕС поддержать законодательное предложение Европейской комиссии о введении безвизового режима граждан Украины, в Европейский парламент и Совет ЕС "принять без дальнейших проволочек, к концу 2016 года, необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины".
Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.
Как уверяет президент Украины Петр Порошенко, Украина может получить решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.ZN.UA