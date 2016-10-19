Рада призвала ЕС и Нидерланды ускорить ратификацию Соглашения об ассоциации

Из всех стран ЕС Соглашение об ассоциации с Украиной не ратифицировали только Нидерланды. Украинские депутаты предлагают принять взвешенное решение.

Рада напомнила голландским депутатам, какое значение ассоциация имеет для украинцев Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада обратилась к государствам-членам Европейского Союза, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международных организаций относительно завершения процесса

Постановление №5238 поддержали 235 народных депутатов.

Рада призвала правительство Нидерландов совместно с институтами ЕС выработать взвешенное решение относительно Соглашения об ассоциации, которое в равной степени будет учитывать интересы нидерландского населения, Украины и ЕС.

Украинский парламент обращается к парламенту Нидерландов избежать принятия решения, которое будет иметь дискриминационный по отношению к Украине характер и поставит под угрозу имплементацию Соглашения об ассоциации.

Рада призывает Европейский парламент, правительства государств-членов ЕС и их национальные парламенты активно присоединиться к поиску взаимоприемлемого решения, которое позволит завершить процесс ратификации Соглашения стороной Европейского Союза.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".