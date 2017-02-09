Рада приняла закон о службе в органах местного самоуправления

Законом урегулирован статус служащих органов местного самоуправления.
Документом, в частности, предусмотрено:
- урегулирование статуса служащих органов местного самоуправления;
- равный доступ к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе профессиональной компетентности;
- прозрачное принятие на службу в органах местного самоуправления;
- деполитизация службы в органах местного самоуправления;
- новая модель оплаты труда, который минимизирует субъективизм руководителя;
- внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции;
- профессиональное обучение служащих местного самоуправления;
- перераспределение должностей службы в органах местного самоуправления на служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления;
- усиление гарантий использования служащими местного самоуправления государственного языка, а также региональных языков или языков национальных меньшинств;
- включение норм по урегулированию вопроса дисциплинарной ответственности служащих местного самоуправления;
- предсказания положений относительно особенностей прохождения службы выборными должностными лицами местного самоуправления;
- определение статуса работников патронатной службы в органах местного самоуправления.
Подробнее о реформе местного самоуправления и территориальной организации власти читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA