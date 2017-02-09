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Рада приняла закон о службе в органах местного самоуправления

9 февраля в 18:43

Законом урегулирован статус служащих органов местного самоуправления.

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Депутаты проголосовали за закон о службе в органах местного самоуправления
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верховная Рада приняла закон "О службе в органах местного самоуправления". Правительственный законопроект № 2489 поддержали 253 народных депутата.

Документом, в частности, предусмотрено:

- урегулирование статуса служащих органов местного самоуправления;

- равный доступ к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе профессиональной компетентности;

- прозрачное принятие на службу в органах местного самоуправления;

- деполитизация службы в органах местного самоуправления;

- новая модель оплаты труда, который минимизирует субъективизм руководителя;

- внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции;

- профессиональное обучение служащих местного самоуправления;

- перераспределение должностей службы в органах местного самоуправления на служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления;

- усиление гарантий использования служащими местного самоуправления государственного языка, а также региональных языков или языков национальных меньшинств;

- включение норм по урегулированию вопроса дисциплинарной ответственности служащих местного самоуправления;

- предсказания положений относительно особенностей прохождения службы выборными должностными лицами местного самоуправления;

- определение статуса работников патронатной службы в органах местного самоуправления.

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Подробнее о реформе местного самоуправления и территориальной организации власти читайте  в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги самоуправление органы служба
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