Рада приняла закон о службе в органах местного самоуправления

Законом урегулирован статус служащих органов местного самоуправления.

Депутаты проголосовали за закон о службе в органах местного самоуправления Василий Артюшенко, ZN.UA

приняла закон "О службе в органах местного самоуправления". Правительственный законопроект № 2489 поддержали 253 народных депутата.

Документом, в частности, предусмотрено:

- урегулирование статуса служащих органов местного самоуправления;

- равный доступ к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе профессиональной компетентности;

- прозрачное принятие на службу в органах местного самоуправления;

- деполитизация службы в органах местного самоуправления;

- новая модель оплаты труда, который минимизирует субъективизм руководителя;

- внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции;

- профессиональное обучение служащих местного самоуправления;

- перераспределение должностей службы в органах местного самоуправления на служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления;

- усиление гарантий использования служащими местного самоуправления государственного языка, а также региональных языков или языков национальных меньшинств;

- включение норм по урегулированию вопроса дисциплинарной ответственности служащих местного самоуправления;

- предсказания положений относительно особенностей прохождения службы выборными должностными лицами местного самоуправления;

- определение статуса работников патронатной службы в органах местного самоуправления.

Подробнее о реформе местного самоуправления и территориальной организации власти читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".