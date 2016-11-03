Рада приняла за основу законопроект о Высшем совете правосудия

Законопроект необходим в рамках законодательного обеспечения судебной реформы, которая вступила в силу 30 сентября.

Высший совет правосудия будет давать согласие на арест судей Андрей Товстыженко, ZN.UA

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о Высшем совете правосудия. Президентский законопроект №5180 одобрили 232 народных депутата.

Законопроект определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия, который определяется как коллегиальный, независимый конституционный орган судейского самоуправления.

Проектом предусмотрено, что Высший совет правосудия будет принимать решения об увольнении судей с должности и предоставлять согласие на задержание или арест судьи. В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада.

В состав Высшего совета правосудия, согласно законопроекту, входит 21 член. Из них 10 выбирает съезд судей, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 – съезд адвокатов, 2 – всеукраинская конференция прокуроров еще 2 – съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в Совет по должности.

Его членов назначают сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. В законопроекте прописан порядок избрания членов Высшего совета правосудия, а также их права и обязанности, порядок увольнения.

Напомним, что Верховная Рада 2 июня приняла изменения в Конституцию в части правосудия, а также связанный закон "О судоустройстве и статус судей". Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ.

Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу с 30 сентября. Президентский законопроект о Высшем совете правосудия зарегистрирован в Раде 23 сентября и определен главой государства как неотложный.