Рада поддержала вето президента на законопроект о досрочном увольнении контрактников ВСУ

Принятие подобного документа может нанести ущерб обороноспособности Украины, заявил представитель президента в Раде.

Рада не сумела преодолеть вето президента на поправки в закон о воинской службе Сайт президента Украины

Депутаты Верховной рады Украины не сумели преодолетьна проект изменений в закон "О военной обязанности и воинской службе", позволявший военнослужащим-контрактникам увольняться со службы досрочно (№4689).

Как сообщает УНИАН, за преодоление вето проголосовали лишь 82 депутата, при необходимых 300. В сессионном зале, при этом, было зарегистрировано лишь 332 парламентария.

Депутаты также отклонили предложение направить законопроект на доработку в профильный комитет.

Как подчеркнул представитель президента Украины в Раде Артур Герасимов, данный документ не может быть подписан главой государства, поскольку может негативно повлиять на обороноспособность страны.

Согласно внесенным предложениям, военнослужащим, которые подписали контракты на срок до завершения особого периода и выслужили не менее 18 месяцев воинской службы, а также военнослужащим которые выслужили сверх определенных контрактом сроков более 12 месяцев, предоставляется право разорвать или переподписать такие контракты.

"Таким образом, право на увольнениес воинской службы в ВСУ одновременно получат около 57 тысяч военнослужащих, что составляет 28% от их утвержденной численности", - сообщил он.

Напомним, 27 сентября Петр Порошенко ветировал закон о предоставлении права мобилизованным военнослужащим заключать краткосрочные контракты во время особого периода. Согласно закону, после окончания действия контракта военнослужащий получал право уволиться из армии, переподписать или досрочно расторгнуть соглашение.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что закон создавал условия для единомоментного увольнения большого количества военных, что ослабило бы обороноспособность в зоне проведения АТО.

Также Талалай отметил, что Генштаб и Минобороны работают над усовершенствованием законодательства относительно прохождения военной службы по контракту в условиях особого периода.