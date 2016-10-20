Рада отказалась рассматривать закон о спецконфискации

Внесение законопроекта в повестку дня сессии безуспешно выносилось на голосование несколько раз.

В парламенте не хотят вносить в повестку дня правительственный закон о спецконфискации Сайт президента Украины

Депутаты Верховной Рады отказались включить в повестку дня сессии№5142 о возвращении государству украденных активов на заседании 20 октября.

Как сообщает "Украинская правда", спикер Рады Андрей Парубий несколько раз ставил внесение законопроекта на рассмотрение парламента, однако всякий раз в поддержку данного решения голосовали менее двух сотен депутатов.

"Это плохой знак для начала нашей работы, коллеги", – заключил он.

Как сообщает пресс-служба партии "Народний фронт", замглавы фракции "фронта" в Раде, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил, что против законопроекта о спецконфискации незаконных активов традиционно голосуют депутаты фракций "Оппоблока" и "Батькивщины", а также парламентарии, входящие в объединение "Еврооптимисты".

Как известно, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект №4057 о национализации средств коррупционеров до решения суда (также известный как закон о спецконфискации) тогда поддержали 228 народных депутатов. Во втором чтении закон принят не был. Согласно законопроекту, направление в доход государства средств до приговора суда осуществляется, если подозреваемый находится в розыске более шести месяцев.

В начале сентября Кабинет министров утвердил свой законопроект о спецконфискации активов, полученных преступным путем, в досудебном порядке и направил его на рассмотрение в Верховную Раду.

Напомним, в проект государственного бюджета на 2017 год заложены $ 1,5 млрд средств от спецконфискации активов бывших высокопоставленных чиновников.

Как пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева, вРаде под видом так называемого нового закона о спецконфискации пытаются принять иной вид конфискации - в западном праве эта процедура названа "гражданская конфискация" и используется наряду с конфискацией и спецконфискацией в зависимости от обстоятельств.

Автор отмечает, что гражданская конфискация в том виде, в котором ее предлагают принять, несет определенные коррупционные риски, хоть и призвана с коррупцией бороться.

Подробнее об украинском варианте спецконфискации читайте в статье Юлии Самаевой "Было наше, стало…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".