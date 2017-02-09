Рада определила полномочия старост в объединенных громадах

Институт старост будет существовать в рамках объединенной территориальной общины.

Рада приняла закон о сельских старостах Василий Артюшенко, ZN.UA

приняла во втором чтении и в целом проект закона № 4742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)". Закон поддержал 271 народный депутат.

Закон более четко определяет статус старосты путем определения пространственных пределов его деятельности, круга полномочий, оснований и порядка досрочного прекращения полномочий, гарантий деятельности.

В частности, в действующее законодательство вводится понятие "старостинский округ", границы которого совпадают с границами территории юрисдикции советов тех громад, которые объединились. Этим вводится повсеместность института старост в рамках объединенной территориальной общины, что является гарантией защиты прав и интересов жителей всех сел и поселков.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 8 сентября 2016 года.

Подробнее о выборх в объединенных территориальных громадах читайте в материале "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".