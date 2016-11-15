Топ Новости
<
>

Рада не сумела лишить депутатских полномочий нового главу Николаевской ОГА

15 ноября в 13:55

В поддержку проекта соответствующего постановления проголосовали всего 205 депутатов.

Алексей Савченко
Алексея Савченко не хотят отпускать из Верховной Рады
Алексей Савченко/Youtube
Верховная Рада Украины не нашла голосов для лишения депутатских полномочий депутата Алексея Савченко (фрация БПП), который вступил в должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Как сообщает "Украинская правда", по итогам двух голосований, в поддержку соответствующего постановления проголосовали не более 205 депутатов.

Как известно, совмещение депутатских полномочий с государственной службой запрещено Конституцией Украины.

Читайте также: Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до конца 2017 года

Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации. В Верховной Раде Савченко является первым заместителем главы комитета ВР по вопросам бюджета.

Ранее сообщалось, что в конкурсной работе нового председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко были обнаружены многочисленные ошибки и несоответствия в падежах.

Позже Савченко решил "исправиться", обнародовав видео на котором он декламирует треть стихотворения Максима Рыльского "Мова".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги депутат Савченко Николаев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.75
EUR 27.75
Последние новости