Рада не сумела лишить депутатских полномочий нового главу Николаевской ОГА

В поддержку проекта соответствующего постановления проголосовали всего 205 депутатов.
Как сообщает "Украинская правда", по итогам двух голосований, в поддержку соответствующего постановления проголосовали не более 205 депутатов.
Как известно, совмещение депутатских полномочий с государственной службой запрещено Конституцией Украины.
Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации. В Верховной Раде Савченко является первым заместителем главы комитета ВР по вопросам бюджета.
Ранее сообщалось, что в конкурсной работе нового председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко были обнаружены многочисленные ошибки и несоответствия в падежах.
Позже Савченко решил "исправиться", обнародовав видео на котором он декламирует треть стихотворения Максима Рыльского "Мова".ZN.UA