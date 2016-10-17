Рада на этой неделе займется обороной, ЖКХ и бюджетом

К рассмотрению в сессионном зале в течение пленарной недели запланированы госбюджет на 2017 год, изменения в регламент Рады, безопасность и оборона, жилищно-коммунальные вопросы.

В Раде объявили план на неделю Василий Артюшенко, ZN.UA

На этой пленарной неделеуже традиционно будет работать в формате тематических дней, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Первый блок вопросов, который будет рассматриваться, это блок безопасности и обороны. Комитет его подготовил, и я надеюсь, что вопросы имеют необходимый уровень", - сказал он на заседании согласительного совета

По его словам, также будет блок вопросов жилищно-коммунального хозяйства. "Я рассчитываю, что проведена необходимая работа и эти законопроекты будут иметь необходимую поддержку в зале", - добавил Парубий.

Спикер парламента сообщил, что согласно регламенту Верховной Рады Украины, не позднее 20 октября должен быть рассмотрен в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2017 год. "У меня был разговор с премьер-министром, и четверг, 20 октября, мы должны запланировать как день бюджета. Прошу всех коллег максимально подготовиться к этому рассмотрению", - отметил он.

Кроме того, Парубий обратился к председателям фракций, чтобы на этой пленарной неделе был обсужден вопрос о введении должности бизнес-омбудсмена. "Это вопрос, который является нашим долгом перед Европейским Союзом. И хотел бы, чтобы фракции смогли этот вопрос рассмотреть и дать по нему свою позицию", - подчеркнул Парубий и уточнил: "Профильный комитет сделал необходимую работу, и мы готовы этот законопроект поставить в повестку дня".

Также председатель Верховной Рады призвал глав фракций еще раз проговорить возможность рассмотрения изменений регламента - законопроект №4696. "В конце прошлой сессии мы не смогли достигнуть по нему общего согласия, но все главы фракции знают, что в ближайшее время у нас будет ответственная встреча с руководством Европарламента по вопросам реформы парламента. Хотел бы, чтобы этот вопрос не прятали под стол, под ящики, а смогли выйти на его обсуждение, по крайней мере, в первом чтении", - сказал Парубий.

Ранее народные депутаты утвердили календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Согласно документу, сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.