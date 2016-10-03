Рада на этой неделе займется экологией, промполитикой, культурой, наукой и образованием

Все вопросы будут подавать на рассмотрение комитеты. Также Рада может рассмотреть увеличение расходов на силовой блок.

Рада определилась с повесткой дня на эту неделю Верховная Рада

на этой пленарной неделе будет рассматривать вопрос тематическими блоками, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"У нас на этой неделе будут тематические блоки. Первый блок – по экологии, второй – промышленная политика и предпринимательство, а также в четверг – культура, наука и образование", - сказал Парубий во время заседания согласительного совета.

При этом спикер парламента отметил: "В блоки вносятся только те вопросы, которые представляют комитеты. Следовательно, изымается субъективный фактор".

Парубий также отметил, что "возможно в четверг, по предложению правительства, будут рассматриваться изменения в бюджет этого года". Он уточнил, что "это может быть отдельный вопрос, который придется поставить в блок культуры, науки и образования". "Думаю, что это слишком важный вопрос, и он будет касаться обеспечения армии, полиции, Службы безопасности. Блок национальной безопасности и обороны мы сможем приобщить к нашему тематическому дню", - сказал он.

Председатель украинского парламента также призвал коллег на этой неделе утвердить повестку дня пятой сессии Верховной Рады.

Напомним, что 28 сентября СНБО поддержал инициативу Кабмина увеличить финансирования силовых структур. Согласно решению СНБО, правительство должно в недельный срок внести на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет на 2016 год, предусмотрев увеличение расходов из общего фонда госбюджета: Минобороны - на 3 млрд 800 млн грн, Главного управления разведки - на 175 млн грн, Национальной полиции на 2 млрд грн, Госпогранслужбы на 782,7 млн грн, СБУ - на 128,5 млн грн, Государственной специальной службы транспорта - на 5,4 млн грн, Управления госохраны - на 51 млн грн.

Также в 2016 году должно быть перечислено Государственному космическому агентству Украины 300 млн грн, Министерству экономического развития и торговли Украины 263 млн грн на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.