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Рада на этой неделе займется экологией, местным самоуправлением и беженцами

6 февраля в 12:43

После открытия очередной сессии Рады восьмого созыва депутаты рассмотрят несколько блоков вопросов.

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Депутаты вернулись с каникул и возьмутся за работу
Василий Артюшенко, ZN.UA
Ключевыми законопроектами, которым парламент займется на предстоящей пленарной неделе, являются инициативы в сфере экологической, аграрной политики, местного самоуправления и защиты прав переселенцев, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Блок вопросов экологической политики, вопросы информатизации, вопросы местного самоуправления, блок вопросов аграрной политики и блок вопросов защиты прав внутренне перемещенных лиц. Это - главные и ключевые блоки, которые предлагаются на этой неделе к рассмотрению", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что парламент должен начать работу во вторник с утверждения повестки дня сессии парламента.

Напомним, что шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва откроется 7 февраля.

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17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля, а закончатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планам отведено 12 недель для пленарных заседаний.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Рада сессия парламент
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1 комментарий
  • Владимир Галаган Сегодня, 13:03 Всё правильно: эту ЗРАДУ не интересует, что народ Украины вымирает от нищеты из за их тарифов и "космических" цен буквально на всё, что задолженность по "коммуналке" уже составляет 23млрд. гривен, что медицина в стране превратилась в финансовую удавку на шеях людей, что из за их пиарвыходок с "минималкой" в 3200грн. и налогообложением несуществующих доходов, сотни тысяч людей остались без средств к существованию. ОНЕ будут заниматься экологией, самоуправлением и т.д., а народ пусть дохнет. Ответить Цитировать Пожаловаться
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