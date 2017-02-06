Рада на этой неделе займется экологией, местным самоуправлением и беженцами

После открытия очередной сессии Рады восьмого созыва депутаты рассмотрят несколько блоков вопросов.

Депутаты вернулись с каникул и возьмутся за работу Василий Артюшенко, ZN.UA

Ключевыми законопроектами, которым парламент займется на предстоящей пленарной неделе, являются инициативы в сфере экологической, аграрной политики, местного самоуправления и защиты прав переселенцев, заявил председатель Верховной Рады

"Блок вопросов экологической политики, вопросы информатизации, вопросы местного самоуправления, блок вопросов аграрной политики и блок вопросов защиты прав внутренне перемещенных лиц. Это - главные и ключевые блоки, которые предлагаются на этой неделе к рассмотрению", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что парламент должен начать работу во вторник с утверждения повестки дня сессии парламента.

Напомним, что шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва откроется 7 февраля.

17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля, а закончатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планам отведено 12 недель для пленарных заседаний.