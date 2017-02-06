Рада готовит обращение к международным организациям об агрессии России против Украины

Заявление Верховной Рады с осуждением российской агрессии будет принято уже во вторник.
"Комитет сейчас готовит обращение Верховной Рады к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, что чрезвычайно важно. Мы просим завтра его рассмотреть", - сообщила Гопко на заседании согласительного совета.
Ранее журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA писал, что Кремлю не хватает мотивированных солдат для войны в Донбассе. Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в материал "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной нет конфликта. "Теперь что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией - между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал он российским журналистам.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,