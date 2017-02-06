Рада готовит обращение к международным организациям об агрессии России против Украины

Заявление Верховной Рады с осуждением российской агрессии будет принято уже во вторник.

Рада попросит парламенты других стран осудить российскую агрессию против Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Парламентский комитет Верховной Рады готовит проект обращения об осуждении вооруженной агрессии России против Украины, сообщила председатель комитета Анна Гопко.

"Комитет сейчас готовит обращение Верховной Рады к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, что чрезвычайно важно. Мы просим завтра его рассмотреть", - сообщила Гопко на заседании согласительного совета.

Ранее журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA писал, что Кремлю не хватает мотивированных солдат для войны в Донбассе. Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в материал "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной нет конфликта. "Теперь что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией - между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал он российским журналистам.