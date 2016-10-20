Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи "Нормандской четверки"

По словам президента РФ, договоренности достигнуты по некоторым политическим вопросам, а вот по гуманитарным "прогресса нет никакого".

Путин по-своему оценил результаты встречи в Берлине kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ на некоторых участках в Донбассе: в зоне разведения войск и в местах хранения тяжелой военной техники. Путин отметил, что все участники встречи в "нормандском формате" подтвердили, что в основе урегулирования на Донбассе должны лежать Минские соглашения, и все подтвердили свою приверженность этим договорённостям, сказано в заявлении президента РФ для прессы, сообщает УНИАН.

"Мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон. Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и тех мест на территории, где можно будет продолжить эту работу. В двух местах этот отвод уже состоялся. Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжёлой техники", - заявил он.

Также он сообщил о готовности продолжать работу по политическим вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, "в том числе в плане окончательных договоренностей о порядке имплементации и введения в действие договора об особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике".

Путин также заявил об отсутствии прогресса в решении гуманитарных вопросов на востоке Украины.

"Ну и определились с некоторыми – к сожалению, только с некоторыми – вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера. Здесь, пожалуй, продвижение самое минимальное, поскольку связано это было бы, прежде всего, с организацией выплат социальных, пособий. Но, к сожалению, здесь прогресса пока нет никакого", - сказал Путин.

Как сообщалось, по итогам встречи президент Франции Франсуа Олланд заявил о многочисленных трудностях в вопросе разведения войск в Донбассе, а канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "чуда ждать не стоит", хотя "достигнут определенный прогресс".

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.