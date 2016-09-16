Путин поспорил с украинским дипломатом об аннексии Крыма

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Российский президент настаивает на том, что Крым "присоединился" к РФ из-за "государственного переворота" в Украине.

Владимир Путин заявил, что Россия на самом деле ничего не аннексировала kremlin.ru

Президент Россиии посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко разошлись во мнениях относительно оккупации Россией Крымского полуострова. В ответ на протест украинского дипломата по поводу председательства России в СНГ из-за аннексии Крыма, российский президент заявил, что ее не было.

"Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определенных политических сил в Украине, которые довели дело до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории", - цитируют российские СМИ заявление Путина на саммите СНГ в Бишкеке в пятницу, 16 сентября.

Российский президент также указал на то, что Украина не подписала и не ратифицировала устав СНГ, и потому не может вносить своих предложений по его работе.

Резкую реакцию российского лидера спровоцировало выступления посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко, представляющего Украину на саммите СНГ в Бишкеке. Дипломат заявил, что Киев выступает против председательства России в СНГ в связи с нарушением Москвой норм международного права и аннексии украинской территории.

"Учитывая то, что РФ нарушила нормы международного права, аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу данного председательства", - заявил дипломат на расширенном заседании саммита.

Он также добавил, что Киев будет принимать участие в переписи населения СНГ, намеченной на 2020 год, только в том случае, если РФ будет рассматривать население Крыма как граждан Украины.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт на историческом уровне.

По его словам, Россия ни при каких обстоятельствах не будет рассматривать вопрос деоккупации захваченного полуострова и возвращения Украине ее территорий.