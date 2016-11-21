Порошенко и Меркель договорились о встрече глав МИД нормандской четверки

Министры иностранных дел встретятся, чтобы утвердить основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как сообщает пресс-служба украинского президента, собеседники обсудили подготовку проекта дорожной карты имплементации Минских договоренностей, согласно результатам Берлинского саммита нормандского формата.
"Стороны отметили ухудшение ситуации в регионе. В этой связи подчеркивалась важность соблюдения российскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе", - отмечается в сообщении.
Меркель сообщила об итогах встречи лидеров государств-членов ЕС с президентом США Бараком Обамой 18 ноября в Берлине. Было подтверждено, что санкции ЕС против РФ будут оставаться до полного выполнения Москвой Минских договоренностей, говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Напомним, что по результатам саммита лидеров стран нормандской четверки в Берлине до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".ZN.UA