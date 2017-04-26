Путин дал российское гражданство украинскому социологу Копатько

Основатель донецкой компании Research & Branding Group уехал из Украины и получил российское гражданство от Путина.

Донецкий социолог получил от Путина российское гражданство obozrevatel.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского социолога Евгения Копатько.

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.

Копатько является основателем компании по маркетинговым и социологическим исследованиям Research & Branding Group.

По данным СМИ, Евгений Копатько уехал из Украины весной 2015 года.