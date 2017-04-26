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Путин дал российское гражданство украинскому социологу Копатько

26 апреля в 18:15

Основатель донецкой компании Research & Branding Group уехал из Украины и получил российское гражданство от Путина.

Евгенинй Копатько
Донецкий социолог получил от Путина российское гражданство
obozrevatel.com
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского социолога Евгения Копатько.

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.

Копатько является основателем компании по маркетинговым и социологическим исследованиям Research & Branding Group.

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По данным СМИ, Евгений Копатько уехал из Украины весной 2015 года.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги гражданство Путин Донецк социология
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