Путин дал российское гражданство украинскому социологу Копатько

Основатель донецкой компании Research & Branding Group уехал из Украины и получил российское гражданство от Путина.
"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.
Копатько является основателем компании по маркетинговым и социологическим исследованиям Research & Branding Group.
По данным СМИ, Евгений Копатько уехал из Украины весной 2015 года.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,