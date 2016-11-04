Прокуратура закрыла скандальное дело Котвицкого

В рамках расследования прокуратура допросила 23 человека.

Прокуратура не обнаружила состава преступления в уголовном производстве в отношении Котвицкого Facebook

Следователь прокуратуры Киева закрыл уголовное производство в отношении вывода из Украины на панамские счета $ 40 млн народным депутатом фракции "Народный фронт" Игорем Котвицким в связи с отсутствием состава преступления.

Уголовное производство, которое было открыто по заявлению одного из народных депутатов Украины, имя которого в судебном реестре скрыто. Об этом свидетельствует постановление Днепровского районного суда Киева от 12 октября, сообщают "Наші гроші".

Постановление следователя о закрытии уголовного производства оспаривал народный депутат, по заявлению которого оно было открыто. Однако следственный судья решил, что прокурор обоснованно закрыл производство.

В рамках расследования прокуратура допросила 23 человека, чьи имена в решении суда скрыто.

В постановлении указано, что допытывались родственники и знакомые Котвицкого, которые показали, что хранили у себя его деньги. Допрашивались должностные лица Национального банка и "Сбербанка", которые сообщили, что транзакции не противоречили законодательству.

При закрытии производства следователь учел заключение эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которым не установлено факта подделки документов. Поэтому следователь пришел к выводу, что отношения займа действительно существовали.

Следствие также завважило что Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденный распоряжением Кабинета министров.

Летом Соломенский райсуд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ ко счетам и документам "Альфа Банка" и Credit Agricole в рамках производства, возбужденного по факту вывода из Украины $ 40 млн депутатом от "Народного фронта" Игорем Котвицким.

В прошлом году Сергей Лещенко сообщил, что депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий вывел из Украины $ 40 млн на счет офшорной компании с Панамы.