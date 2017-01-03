Прокуратура предварительно квалифицировала инцидент с участием Пашинского как хулиганство

Следстве направило запросы в органы, выдавшие депутату оружие и разрешение на владение им.

У Пашинского изъяли Glock и патроны к нему liga.net

Инцидент с участием народного депутата от "Народного фронта", который ранил из пистолета человека, прокуратура Киевской области расследует как факт хулиганства.

Как сообщил прокурор области Дмитрий Чибисов на брифинге во вторник, 3 января, квалификация правонарушения является предварительной и после тщательного анализа действий участников инцидента она может изменена, передает ASN.

"Сейчас прошло не так много времени, чтобы говорить о составе преступления, но однозначные выводы долго ждать не придется", – заверил прокурор.

Он также напомнил, что инцидент произошел на территории поселка Хлебче вечером 31 декабря. В нем принимали участие четыре человека: Пашинский с супругой и два человека, находившиеся у микроавтобуса Volkswagen. Микроавтобус стоял на неосвещенной дороге. Второе транспортное средство - Mercedes - пыталось его объехать.

"Было сделано замечание о том, не включены габаритные огни и знак аварийной остановки. Во время этих замечаний возникла перепалка, потом возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие Glock 19", – уточнил Чибисов.

В результате мужчина, который на являлся водителем микроавтобуса, получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Назначены судебно-медицинская, криминалистическая, трассологическая и баллистическая экспертизы.

У Пашинского изъяты и направлены на экспертизу оружие и боеприпасы. Также прокуратура направили запросы в органы, выдавшие депутату оружие и разрешение на владение им.

Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Познее народный депутат от БПП Сергей Каплин обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко c депутатским запросом относительно расследования стрельбы народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. По его словам, выстрелив в человека, Пашинский нарушил сразу две статьи уголовного кодекса, в частности превышение самообороны и хулиганство с применением огнестрельного оружия.