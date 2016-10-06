Прокуратура обратилась к РФ с запросом о выдаче Онищенко

В САП считают, что беглый депутат получил российское гражданство. Онищенко это отрицает.

По данным следствия, Онищенко регулярно совершает чартерные перелеты из Лондона в Москву и обратно equestrian.ru

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о получении народным депутатом, который находится в розыске, российского гражданства, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Не дожидаясь решения Интерпола, сегодня мной как старшим прокурором - процессуальным руководителем согласован и направлен компетентным органам Российской Федерации запрос о международной правовой помощи с целью дальнейшей выдачи Онищенко украинской стороне", – написал прокурор на своей странице в Facebook вечером в четверг, 6 октября.

Холодницкий уточнил, что по имеющейся у следствия информации, Онищенко регулярно совершает перелеты из Лондона в Москву и обратно на самолете EMBRAER 135 BJ, боротовой номер которого совпадает с инициалами беглого депутата.

"Видимо, ничем не хуже апартаменты подозреваемый Онищенко нашел себе в одной из московских "Конча-Засп", где проводит свое время и сочиняет свои многочисленные лживые заявления", – заявил глава САП.

Холодницкий также выразил надежду, что Интерпол в ближайшее время объявит депутата в международный розыск, а также сообщил, что он особо не надеется на продуктивное взаимодействие с российскими правоохранителями.

"С нетерпением жду возвращения этого горе-избранника, хотя и не ожидаю от страны-агрессора быстрого рассмотрения запроса", – резюмировал прокурор.

В свою очередь, Онищенко в комментарии "Украинской правде" заявил, что не получал российского гражданства и в данный момент находится в Лондоне.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки, лидером которой считают депутата Александра Онищенко. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобычи".