Прокуратура начала производства о госизмене Геращенко

Производство открыто в связи с публикацией Геращенко об "аренде Севастополя".
"Да, эта информация соответствует действительности", - сказала Сарган, передает Hromadske.ua.
Журналист Владимир Бойко сообщил, что производство открыто по результатам рассмотрения его обращения в связи с публикацией, которую депутат Геращенко разместил на своей странице в социальной сети в 2015 году.
Напомним, в своем посте в социальной сети Facebook от 12 января 2015 года народный депутат Антон Геращенко предложил отдать в аренду России Севастополь на 30-40 лет.Hromadske.ua