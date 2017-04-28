Прокуратура начала производства о госизмене Геращенко

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Производство открыто в связи с публикацией Геращенко об "аренде Севастополя".

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту госизмены Геращенко МВД Украины

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту государственной измены депутата Верховной Рады, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказала Сарган, передает Hromadske.ua.

Журналист Владимир Бойко сообщил, что производство открыто по результатам рассмотрения его обращения в связи с публикацией, которую депутат Геращенко разместил на своей странице в социальной сети в 2015 году.

Напомним, в своем посте в социальной сети Facebook от 12 января 2015 года народный депутат Антон Геращенко предложил отдать в аренду России Севастополь на 30-40 лет.