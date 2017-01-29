Прокуратура даст защитникам Януковича неделю на изучение дела о госизмене

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Всего в деле против экс-президента 15 томов.

Защитникам Януковича сообщат об окончании расследования дела о госизмене завтра.

Завтра защите Віктора Януковича сообщат о завершении специального досудебного расследования. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Завтра в 15 часов мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что мы заканчиваем специальное досудебное расследование по делу, и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального предварительного расследования", - сказал он.

При этом он добавил, что у защитников Януковича будет минимум неделя на изучение 15 томов дела.

"Мы планируем, что защита не будет затягивать время, процесс ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться, если им нужно будет больше времени, то они будут знакомиться, сколько им нужно, в разумных сроках. Я считаю, что 1 том - это один день ознакомления", - сказал Кравченко.

Напомним, что Главная военная прокуратура не смогла вручить обновленную подозрение в госизмене Януковича его адвокату. Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Максим Крым отметил, что отказ адвокатов Януковича от уточненного обвинения никак не повлияет на досудебное расследование о госизмене экс-президента.

Как сообщалось, 20 января Печерский суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.