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Профильный комитет рекомендовал Раде ограничить выезд депутатов за границу

5 октября в 22:56

Законопроект 5038 предусматривает временное аннулирование загранпаспортов парламентариев, в отношении которых есть представление генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности.

Загранпаспорт
Комитет Рады по иностранным делам поддержал инициативу генпрокурора Луценко
tsn.ua
Парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на выезд из страны депутатам, в отношении которых есть представление генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержании или аресте.

Проект закона №5038 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о порядке выезда из Украины народных депутатов Украины" поддержали большинство присутствовавших на заседании членов комитета в среду, 5 октября.

Как сообщил один авторов из законопроекта народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко на своей странице в Facebook, против проголосовали  представители "Оппозиционного блока" и Радикальной партии. Согласно информации, размещенной на сайте Верховной Рады, ими являются Юлия Левочкина и Виктор Вовк. Депутат от "Батькивщины", заместитель главы комитета Борис Тарасюк воздержался.

Ранее инициативу об автоматическом аннулировании заграничных паспортов парламентариев, в отношении которых есть соответствующее ходатайство ГПУ озвучивал генпрокурор Юрий Луценко.

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Напомним, народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Клюев, снятие неприкосновенности с которого Рада поддержала 3 июня 2015 года, в тот же день пытался вылететь в Вену, но был задержан представителями пограничной службы в аэропорту "Борисполь". 4 июня Клюев не явился на допрос в Генеральную прокуратуру. По данным ZN.UAбратья Клюевы находятся на территории России  и занимаются там бизнесом, Андрей – финансовым, а Сергей – аграрным. В ГПУ до сих пор не нашли  ответственных за побег Клюева.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.  Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луценко Рада ГПУ неприкосновенность прокуратура
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