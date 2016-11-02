Профильный комитет Рады признал законопроект Кабмина о спецконфискации коррупционным

В парламенте нет согласия по поводу правительственного законопроекта о спецконфискации.

Антикоррупционный комитет объявил правительственный законопроект коррупционным Василий Артюшенко, ZN.UA

Комитет Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции рекомендовал парламенту отклонить законопроект Кабинета министров №5142 о взимании в доход государства необоснованных активов.

При этом профильный комитет парламента на своем заседании признал данный законопроект коррупционным.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил правительственный законопроект о спецконфискации.

Как пишет в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, в Раде под видом так называемого нового закона о спецконфискацію пытаются принять другой вид конфискации - в западном праве эта процедура названа "гражданская конфискация" и используется наряду с конфискацией и спецконфискацией в зависимости от обстоятельств.

Автор отмечает, что гражданская конфискация в том виде, в котором его предлагают принять, несет определенные коррупционные риски, хоть и призван с коррупцией бороться.

Подробнее об украинском варианте спецконфискации читайте в статье Юлии Самаевой "Было наше, стало..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".